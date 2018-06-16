Спасатели тушат пожар площадью 360 кв. м в автосервисе в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе в Центральном районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, площадь горения достигла 360 квадратных метров, пожар локализован.

"Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения - 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован", - сказали в пресс- службе.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Кременчугская улица, несмотря на расположение в центре города, находится вдали от исторических и культурных объектов Петербурга.