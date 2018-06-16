Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасатели тушат пожар площадью 360 кв. м в автосервисе в центре Петербурга

Происшествия
16 июня, 22:28 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в автосервисе в Центральном районе Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, площадь горения достигла 360 квадратных метров, пожар локализован.

"Пожар произошел в автосервисе на Кременчугской улице. Площадь горения - 360 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано, пожар локализован", - сказали в пресс- службе.

По данным МЧС, при пожаре никто не пострадал.

Кременчугская улица, несмотря на расположение в центре города, находится вдали от исторических и культурных объектов Петербурга.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости