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В Карелии решивший сделать селфи турист упал в водопад Кивач

Происшествия
18 июня, 11:38 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 18, июня. /ТАСС

Спасатели ведут поиски молодого человека на реке Суна

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ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели в Карелии ищут туриста из Ленинградской области, который решил сделать селфи на фоне водопада Кивач и упал в воду. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

"В воскресенье турист, приехавший из города Кировск Ленинградской области, упал в водопад. Предполагаем, что он утонул. Сейчас проводятся поиски молодого мужчины на реке Суна", - сказал представитель службы.

"По предварительным данным, он хотел сфотографироваться, перелез через ограждение и упал", - отметил собеседник агентства.

Директор заповедника "Кивач" Сергей Кожевников также подтвердил эту информацию. "Турист перелез через ограждение. По словам очевидцев, он делал селфи", - сказал Кожевников.

Заповедник "Кивач" - один из старейших в России и первый в Карелии, учрежден в июне 1931 года. На его территории находится одноименный водопад, который является наиболее известным и доступным в Карелии. Возраст лесов заповедника колеблется в среднем от 150 до 200 лет, возраст же отдельных его участков превышает 240 лет, некоторые сосны растут здесь уже около 440 лет.

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