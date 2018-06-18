Житель Твери получил два года условно за ложный звонок о бомбе в отделе полиции

ТАСС, 18 июня. Московский районный суд Твери приговорил жителя города к двум годам условно за ложное сообщение о минировании отдела полиции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Московского районного суда Твери он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") и ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - сказали в пресс-службе суда.

Судом установлено, что мужчина в марте в связи с личными неприязненными отношениями, возникшими у него к органам власти, и в целях ухода от административного наказания, решил сообщить о якобы готовящемся взрыве в отделе полиции. "Не желая быть привлеченным к административному наказанию, со своего мобильного телефона он осуществил телефонный звонок на единый телефон экстренного вызова "02" в Твери и сообщил о минировании Московского отдела полиции. Свою вину полностью признал", - уточнили в суде.