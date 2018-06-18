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СМИ: число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 300 человек

Происшествия
18 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Жертвами стали три человека

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ТАСС, 18 июня. Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе японского острова Хонсю в понедельник превысило 300 человек. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Ранее телеканал NHK информировал о трех погибших и около 220 пострадавших в результате землетрясения.

По данным национального метеорологического управления, выполняющего функции сейсмической службы, магнитуда землетрясения составила 6,1. Очаг стихии залегал на глубине 13 км на севере префектуры Осака. Как сообщает NHK, в связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает кризисный штаб.

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