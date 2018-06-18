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Суд в Коми увеличил срок экс-мэру Ухты Казарцеву за сделки с землей

Происшествия
18 июня, 18:26 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 18, июня. /ТАСС

С учетом ранее вынесенного приговора Казарцева приговорили к семи с половиной годам лишения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей

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СЫКТЫВКАР, 18 июня. /ТАСС/. Ухтинский городской суд Республики Коми признал виновным бывшего руководителя администрации Ухты Олега Казарцева в растрате в особо крупном размере и превышении полномочий за незаконные сделки с земельными участками. С учетом ранее вынесенного приговора Казарцев приговорен к семи с половиной годам лишения свободы со штрафом в 700 тыс. рублей, сообщили в понедельник в прокуратуре республики.

"Сегодня Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации Ухты Олега Казарцева. Он признан виновным в совершении преступлений по ч. 4 ст. 160, ст. 286 УК РФ (растрата в особо крупном размере, превышение должностных полномочий)", - указано в сообщении прокуратуры.

Суд установил, что в 2009-2011 годах, когда Казарцев возглавлял администрацию Ухты, он незаконно предоставил в собственность знакомому предпринимателю два земельных участка площадью более 3,5 тыс. кв. м. якобы для обслуживания части рядом стоящего здания. Ущерб бюджету Ухты от этой сделки оценен в 6,8 млн рублей.

В 2011 году Казарцев по просьбе этого же предпринимателя инициировал включение в план приватизации муниципального имущества второй части этого здания площадью 1,2 тыс. кв. м. и земельного участка под ним в 3,2 тыс. кв. м. Оценку этого имущества организовал предприниматель, стоимость оказалась ниже реальной на 9,7 млн рублей. Помимо этого, в 2012 году Казарцев незаконно передал в собственность другой местной компании участок по проспекту Зерюнова, ущерб оценен в 12 млн рублей.

Суд приговорил экс-мэра к семи с половиной годам общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей и лишил права занимать определенные должности на два с половиной года. Наказание назначено с учетом приговора, вынесенного в 2015 году. Тогда Казарцев был приговорен к пяти годам колонии за мошенничество в особо крупном размере при сделках с землей, растрату и организацию подделки документов.

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