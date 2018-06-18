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Эксгумацию тела слесаря завода в Таганроге провели после отравления сотрудников таллием

Происшествия
18 июня, 19:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 18, июня. /ТАСС

Ранее был задержан инженер завода Владислав Шульга, который, по версии следствия, из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Следователи в рамках проверки провели эксгумацию тела умершего слесаря Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Г. М. Бериева Максима Терещенко после ходатайств его матери, которая связывает его смерть с отравления таллием. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Попков, представляющий интересы потерпевшей стороны.

"Был эксперт со стороны следствия, нам разрешили пригласить нашего эксперта. На месте ничего выяснить невозможно было, все материалы изъяли биологические, <...> направили на экспертизу в Москву в бюро судмедэкспертизы, будут проводить анализ на наличие таллия и иных солей тяжелых металлов. Это было связано с общественным резонансом, <...> мы несколько ходатайств писали, в том числе об эксгумации, нам ее разрешили", - уточнил он, добавив, что эксгумация проведена в рамках доследственной проверки.

Ранее МВД возбудило уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью после отравления сотрудников завода таллием. Позже дело передали в следственное управление СК РФ по Ростовской области. По подозрению в совершении преступления 4 апреля был задержан 36-летний инженер ТАНТК Владислав Шульга, на следующий день Таганрогский городской суд поместил его под домашний арест, он находится под домашним арестом до 5 августа.

По версии дознания, Шульга из чувства мести после дорожного конфликта подсыпал таллий в кулер с водой, который использовали сотрудники ТАНТК. В крови у 28 из 37 обратившихся в лечебные учреждения сотрудников предприятия обнаружили соли таллия - металла, который относится к высокотоксичным ядам.

Как отмечал Попков, потерпевших не устраивает квалификация преступления. Они просили СК возбудить уголовное дело об умышленном убийстве или о халатности по факту массового отравления общеопасным способом, повлекшем смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью. Также по словам Попкова, пострадавшие считают, что в результате отравления солями таллия мог умереть Терещенко, но по этому факту был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела.

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