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Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки сократилась почти в 40 раз

Происшествия
19 июня, 4:49 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 19, июня. /ТАСС

Пожароопасный сезон в регионе начался 24 марта

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ЧИТА, 19 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае, где несколько дней подряд шли дожди, за сутки сократилась почти в 40 раз - с 3,8 тыс. до 90 га.

"За прошедшие сутки ликвидированы десять лесных пожаров на общей площади 3,7 тыс. га. На 08:00 местного времени, действуют два лесных пожара в Тунгокоченском и Петровск- Забайкальском районах на общей площади 95 га. Угрозы населенным пунктам нет", - сообщила во вторник пресс-служба регионального минприроды.

При этом лесной пожар в Тунгокоченском районе на севере Забайкалья общей площадью 90 га находится в труднодоступной и уделенной местности. Он возник из-за грозы и не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. В министерстве отметили, что, поскольку прогнозируемые затраты на тушение этого пожара превышают вред, который он может причинить, власти приняли решение о приостановке работ по его ликвидации.

В тушении второго пожара, который горит в Петровск-Забайкальском районе, участвуют 18 человек, задействовано четыре единицы техники.

Пожароопасный сезон в Забайкалье начался 24 марта. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, ограничено пребывание людей в лесах.

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