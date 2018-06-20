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Источник: обвиняемый в хищении экс-чиновник Минкультуры скрывается в испанском особняке

Происшествия
20 июня, 9:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Собеседник агентства также указал, что Борис Мазо возвращаться в Россию не собирается

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Экс-директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, заочно арестованный по обвинению в мошенничестве и объявленный в международный розыск, скрывается в своем особняке в Испании. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Мазо в данный момент находится в своем доме в Испании и возвращаться в Россию не собирается", - сказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в начале июня заочно арестовал Мазо и объявил его в международный розыск. Срок его ареста будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

Ранее суд заключил под стражу экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и предпринимателя Никиту Колесникова, являющихся фигурантами того же уголовного дела о мошенничестве. Оно было возбуждено Следственным комитетом РФ по материалам ФСБ России по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. По версии следствия, большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации.

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