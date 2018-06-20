Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным продление ареста руководителю секты "бога Кузи" Цукермана

Происшествия
20 июня, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Ранее Тверской суд Москвы продлил срок ареста Юрию Цукерману до 24 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, обвиняемого по делу о хищении 215 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы ранее продлил срок ареста Цукерману до 24 июля.

По версии следствия, Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году Химкинским городским судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова. При задержании у Цукермана была обнаружена часть похищенных средств в размере более 85 млн рублей, а также установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

Сам "бог Кузя" - Андрей Попов, - и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Главному бухгалтеру секты Галине Маркевич, Попову и двум его пособницам - Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной - предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ. В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело в их отношении.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
2
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
3
Эксперты: пенсионную реформу нужно запускать как можно скорее
4
ЕС утвердил ответные меры на тарифы США на сталь и алюминий
5
Выход США из международных организаций при Дональде Трампе. Досье
6
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
7
"Известия": Путин может выступить с посланием Федеральному собранию второй раз за год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости