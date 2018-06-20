Суд признал законным продление ареста руководителю секты "бога Кузи" Цукермана

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста руководителя секты "бога Кузи" Юрия Цукермана, обвиняемого по делу о хищении 215 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил постановление без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Тверской суд Москвы ранее продлил срок ареста Цукерману до 24 июля.

По версии следствия, Цукерман изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году Химкинским городским судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 млн рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств по ранее возбужденному уголовному делу в отношении духовного лидера секты Андрея Попова. При задержании у Цукермана была обнаружена часть похищенных средств в размере более 85 млн рублей, а также установлено и изъято имущество, приобретенное злоумышленником на похищенные деньги.

Сам "бог Кузя" - Андрей Попов, - и его ближайшие помощники были задержаны в сентябре 2015 года. Главному бухгалтеру секты Галине Маркевич, Попову и двум его пособницам - Надежде Розановой и Жанне Фролушкиной - предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") и ст. 239 ("Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью") УК РФ. В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает по существу уголовное дело в их отношении.

В квартирах по семи адресам в Москве в ходе обысков были изъяты около 43 млн рублей и свыше $100 тыс., специфическая литература и экзотические животные, содержащиеся в ненадлежащих условиях. Также были изъяты персональные компьютеры и тетради с бухгалтерскими записями, которые свидетельствуют о противоправной деятельности членов секты по завладению деньгами адептов.