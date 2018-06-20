Суд продлил домашний арест двух председателей комитетов парламента Якутии

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Якутский городской суд продлил на три месяца домашний арест двум председателям комитетов парламента Якутии, которые обвиняются в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в горсуде.

"Судья продлил до 25 сентября домашний арест обвиняемым Саввину и Уарову", - сказал представитель суда.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении двух депутатов парламента Якутии, которые подозреваются в получении взятки в крупном размере. Решением суда 27 апреля председатель контрольного комитета парламента Якутии Александр Уаров, а также глава комитета по селу и АПК Дмитрий Саввин были отправлены под домашний арест сроком на 1 месяц и 28 суток.

Уголовное дело возбуждено СУ СК РФ по Якутии по материалам УБЭПиПК регионального МВД и прокуратуры республики. По данным регионального МВД, фигуранты дела обвиняются в получении взятки от руководителя одного из акционерных обществ региона в обмен на содействие в решении вопросов финансирования предприятия из бюджетных средств.

По версии следствия, обвиняемые в обмен на денежное вознаграждение от руководителя ОАО "Сахаплемобъединение" добились увеличения финансирования компании на 41,5 млн рублей в бюджете 2014 года. По показаниям руководителя компании, председатель бюджетного комитета парламента Александр Уаров получил от него в 2014 году 400 тыс. рублей, а Саввин - 500 тыс. рублей.