Ураганный ветер и ливень нарушили электроснабжение в ПФО

ТАСС, 20 июня. Сильный ветер и ливни обрушились в среду на ряд регионов Приволжского Федерального округа. В Кировской и Ульяновской областях без электричества остались десятки населенных пунктов, а в Перми и Ульяновске улицы затопило водой, сообщают корреспондент ТАСС.

Тысячи людей остаются без света

По данным ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ (САЦ), перебои со светом возникли в 172 населенных пунктах у более чем 9 тыс. жителей Кировской области.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях "Кировэнерго". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей 172 населенных пунктов в 22 районах области (около 9100 человек)", - уточняет САЦ.

Как пояснили в пресс-службе "Кировэнерго", в списке наиболее пострадавших районов Яранский, Советский, Шабалинский, Котельничский и Арбажский. После того, как непогода продвинулась на север, к ним добавились Афанасьевский, Юрьянский и ряд других районов области. Социально значимые объекты запитываются по временной схеме с применением резервных источников электроснабжения.

Порывы ветра и падение деревьев во время грозы стали причиной единичных отключений электричества в семи районах Удмуртии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Удмуртэнерго, специалисты предприятия уже приступили к ликвидации нарушений. Работы будут продолжены, невзирая на погодные условия до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.

А в Чебоксарах, где введен "желтый" уровень погодной опасности в связи с усилением ветра до 25-30 м/с, мужчина получил травмы из-за падения на него части внутренней отделки потолка в одном из ресторанов. Ряд СМИ связывает произошедшее с порывистым ветром.

"В ресторане обрушилась часть внутренней отделки потолка. В результате один посетитель госпитализирован с травмами в Больницу скорой медицинской помощи", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МЧС по региону Ольга Нягина.

Поваленные деревья и затопленные улицы

Сильный ветер и ливень наблюдались в среду в Ульяновске, Перми и Ижевске. В Ижевске в разгар стихии стена проливного дождя была настолько плотная, что видимость на улице резко ухудшилась. Пользователи социальных сетей Ижевска и города Можги делятся видеозаписями и фотографиями, на которых видно, как дождь льет буквально как из ведра, а улицы залиты водой. Подобная ситуация наблюдалась и в Ульяновске, где во время дождя многим жителям города пришлось разуться, чтобы перейти дорогу - воды было по щиколотку. Сейчас в городе вновь светит солнце, но на улицах города осталось много поваленных ветром веток.

Повалил ветер деревья и в Перми - по сообщениям очевидцев и коммунальных служб, несколько машин пострадали в результате упавших на них деревьев. К счастью, люди не пострадали, прокомментировали ситуацию в управлении МЧС по Пермскому краю.

Стихия не отступает

По данным региональных ГУ МЧС, в некоторых областях ливни и ураганы еще впереди. Так, по данным Управления МЧС Башкортостана, ночью 21 июня в республике ожидаются не только ветер с порывами до 20-26 м/с и сильные ливни, но и крупный град.

Аналогичная ситуация складывается в Саратовской области, где в четверг ожидается шквалистое усиление северо- западного ветра при высоком (четвертом) классе пожарной опасности. "В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных", - предупреждает ведомство.