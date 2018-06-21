Утечка химикатов произошла на предприятии в Иркутской области

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС ликвидируют утечку на химическом предприятии в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального главка ведомства.

"На территории химпредприятия города Усолье-Сибирское Иркутской области в результате проведения монтажных работ произошла разгерметизация железнодорожной цистерны, предположительно с четыреххлористым кремнием, и утечка химического вещества. Погибших и пострадавших нет. На месте происшествия наблюдается испарение химического вещества", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, утечка произошла в 00:15 (19:15 мск). В ликвидации последствий инцидента задействовано более 40 человек, более 10 единиц техники. В частности, на месте работают пожарные в защитных костюмах и дыхательных аппаратах, а также группа радиационной, химической и биологической защиты специализированной пожарно- спасательной части Иркутской области.

"Эвакуация населения не требуется. Однако в готовность переведены три пункта временного размещения общей вместимостью более 1,5 тыс. человек. В настоящее время предпринимаются все возможные меры для ликвидации последствий разлива химического вещества. Расстояние до ближайших жилых домов составляет около 2 км", - сказал начальник регионального главка МЧС Валентин Нелюбов, чьи слова приводятся в сообщении.

Сотрудники МЧС локализовали утечку вещества. Угрозы для населения нет, но гражданам рекомендуют не выходить из дома и не открывать окна, так как четыреххлористый кремний токсичен и вызывает раздражение слизистых оболочек и верхних дыхательных путей.