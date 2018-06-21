Пожар из-за короткого замыкания произошел в торговом центре в Твери

ТАСС, 21 июня. Пожар произошел в четверг утром в торговом центре в Твери, площадь возгорания составила 40 кв. м, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

"По прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в ТЦ "Славянка". В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка торговых павильонов на площади 40 кв. м. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожар ликвидирован, в результате ЧП никто не пострадал. "К тушению было привлечено 51 человек и 12 единиц техники", - уточнили в пресс-службе.