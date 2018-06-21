СМИ: в Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 5

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата.

Как сообщило агентство Prensa Latina, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.

По сведениям доминиканского Института сейсмологии Автономного университета Санто-Доминго, эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго.