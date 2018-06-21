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СМИ: в Доминиканской Республике произошло землетрясение магнитудой 5

Происшествия
21 июня, 9:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5 произошло в среду в Доминиканской Республике на территории юго-восточной провинции Монте-Плата.

Как сообщило агентство Prensa Latina, данных о пострадавших или разрушениях в результате удара стихии не поступало.

По сведениям доминиканского Института сейсмологии Автономного университета Санто-Доминго, эпицентр землетрясения находился в 8,3 км к востоку от муниципии Сабана-Гранде-де-Бойя и залегал на глубине 85,4 км. Подземные толчки ощущались в разных районах страны, включая ее столицу Санто-Доминго.

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