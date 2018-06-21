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Более 60 человек эвакуировали из автовокзала "Южные ворота" из-за бесхозного предмета

Происшествия
21 июня, 17:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

На место происшествия направлены кинологи

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экстренные службы проверяют информацию об обнаружении бесхозного предмета в здании автовокзала "Южные ворота" на МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На территории автовокзала "Южные ворота", по предварительной информации, обнаружен бесхозный предмет", - сказал собеседник агентства. Из здания автовокзала эвакуировано более 60 человек.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города, ожидается прибытие кинолога с собакой.

Автовокзал "Южные ворота" расположен на 19-м км МКАД.

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