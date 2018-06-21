CNBC: в США на заводе Tesla опасаются, что экс-сотрудник может устроить стрельбу

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Руководство завода компании Tesla в штате Невада под названием Gigafactory приняло дополнительные меры безопасности в связи с информацией о том, что один из бывших сотрудников предположительно собирается устроить там стрельбу. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC.

Он приводит заявление представителя Tesla, указавшего, что речь идет о бывшем техническом специалисте Мартине Триппе. В среду Tesla подала против него иск, обвинив его в похищении большого объема конфиденциальных данных компании с целью передачи их третьей стороне.

По словам представителя Tesla, в среду в компанию позвонил друг Триппа и предупредил, что тот намеревается устроить на заводе стрельбу. "Полиция была оповещена, были предприняты меры для укрепления безопасности на Gigafactory, - отметил сотрудник компании. В пресс-службе завода и Tesla пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить данную информацию.

Телеканал также приводит заявление управления шерифа округа Стори, где находится завод. В нем отмечается, что "стражи порядка получили информацию о потенциальной угрозе для безопасности Gigafactory и начали расследование. На данный момент угрозы для общественности не обнаружено.

В иске, поданном Tesla, утверждается, что Трипп, используя хакерские методы, похитил несколько гигабайтов информации, в том числе десятки фотографий и видеозаписи. Он якобы внедрил в компьютерные системы компании вредоносное программное обеспечение, которое позволяло ему и после увольнения регулярно пересылать часть данных неким "внешним структурам". Расследование на этот счет продолжается. Компания добивается от экс-сотрудника выплаты компенсации, размер которой должен определить суд присяжных. Кому именно Трипп передавал информацию, касающуюся Tesla, не уточняется.

Ранее на этой неделе в СМИ было опубликовано письмо, которое распространил среди персонала Tesla глава компании - Илон Маск. В послании отмечалось, что один из сотрудников занимался "масштабным саботажем" на производстве, а также незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию. Имя сотрудника не уточнялось, персоналу рекомендовалось проявить бдительность.