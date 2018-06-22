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Пожары в лесах на площади свыше 3,8 тыс. га потушили в регионах России за сутки

Происшествия
22 июня, 3:17 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 22, июня. /ТАСС

С огнем борются более 1,8 тыс. человек, задействовано 237 единиц техники

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ХАБАРОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Около 50 пожаров потушили в лесах регионов России за минувшие сутки. В настоящее время огнем охвачено почти 9,6 тыс. га леса, сообщает в пятницу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21 июня в России лесопожарными силами ликвидировано 53 лесных пожара на площади 3 815 га. На 00:00 мск 22 июня на территории РФ действовало 66 лесных пожаров на площади 9 528 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Сильнее остальных регионов горит Красноярский край, там в лесах зарегистрирован 21 контролируемый пожар на площади более 5,1 тыс. га, около 1,9 тыс. га леса полыхает в Иркутской области, свыше 1,2 тыс. га - в Якутии, более 420 га - в Республике Тыва, 380 га - в Магаданской области, 230 га - в Бурятии, 220 га - на Чукотке, небольшие пожары отмечены в Хакасии и на Алтае.

С огнем в лесах борются более 1,8 тыс. человек, задействовано 237 единиц техники, на авиационном мониторинге и тушении - 98 воздушных судов. В Якутии, Бурятии и Приамурье работают также около 170 парашютистов-десантников.

По данным за прошлые сутки, в труднодоступных и удаленных местностях в регионах России действовало 109 лесных пожаров на общей площади, превышающей 199 тыс. га. Самые сильные очаги - в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Эти пожары, как сообщает Авиалесоохрана, не угрожают поселениям и объектам экономики, затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред от этих возгораний. Пожары находятся под наблюдением.

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Тыва Алтай Якутия Хакасия Бурятия Красноярский край Иркутская область Магаданская область Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России Чукотский автономный округ
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