Fox: в США в лагере отдыха более 30 детей госпитализировали с синдромами отравления

ТАСС, 22 июня. Массовое отравление, в результате которого были госпитализированы 33 ребенка и 3 взрослых, произошло в летнем лагере Clover Leaf 4H в американском округе Хайлендс (штат Флорида). Об этом в пятницу сообщил телеканал Fox News.

По его данным, около четырех десятков отдыхающих лагеря пожаловались в четверг на тошноту, рвоту и сильные головные боли. Все они в срочном порядке были доставлены в ближайшую больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

В настоящее время власти округа проводят расследование причин случившегося. На место прибыла специальная комиссия Министерства здравоохранения США.