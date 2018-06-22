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На Камчатке пропал страдающий аутизмом мальчик

Происшествия
22 июня, 10:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В поисках задействованы представители СК, полиции, МЧС, местные жители и волонтеры

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ТАСС, 22 июня. Правоохранительные органы ищут страдающего аутизмом пятилетнего мальчика на Камчатке, который вышел гулять из дома, но не вернулся, сообщила в пятницу пресс-служба регионального следственного управления СК.

"Усть-Большерецким межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Камчатскому краю проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения пятилетнего ребенка. 22 июня мальчик вышел гулять из дома своих бабушки и дедушки, проживающих в поселке Карымай Усть-Большерецкого района, и до настоящего времени домой не возвращался <…> Ребенок страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу", - говорится в сообщении.

В поисках мальчика задействованы представители СК, полиции, МЧС, пограничной службы, а также местные жители и волонтеры. Последний раз ребенка видели местные жители в пятницу около 14:00.

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