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Пресс-секретарь Роскомнадзора Ампелонский пожаловался на следственную группу

Происшествия
22 июня, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Обвиняемый добавил также, что следователь требует от него самостоятельно добираться на следственные действия и в суд

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, обвиняемый по делу о растрате, пожаловался на следственную группу. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

"Прошу принять мою жалобу на следственную группу в связи с тем, что следователь требует от меня самостоятельно добираться на следственные действия и в суд. Мой маршрут никем не регламентируется и это может быть расценено как нарушение мной условий домашнего ареста. Прошу суд рассмотреть частную жалобу и принять решение", - сказал Ампелонский.

Мосгорсуд на заседании в пятницу рассматривает вопрос о продление домашнего ареста также начальнику правового управления ведомства Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александру Весельчакову. Ранее Басманный суд Москвы продлил трем фигурантам до 7 августа сроки домашнего ареста.

Чертановский суд Москвы 5 октября 2017 года в рамках уголовного дела о мошенничестве заключил под домашний арест Ампелонского, Едидина и Весельчакова. По делу сотрудников Роскомнадзора также проходит гендиректор ФГУП "Главный радиочастотный центр" Анастасия Звягинцева, которой инкриминируется растрата в особо крупном размере. Она находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось ранее, СК РФ переквалифицировал фигурантам дела обвинение с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Сделку со следствием никто из обвиняемых не заключал, вину они не признают.

В материалах дела речь шла о растрате путем фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

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