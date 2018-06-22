Следователи предположили, что на борту разбившего Ми-2 в ХМАО мог быть еще пассажир

ТАСС, 22 июня. Пассажир мог находиться на борту вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). Об этом сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось о гибели пилота вертолета.

"По предварительной информации, на борту воздушного судна также (помимо пилота) находился пассажир, в настоящее время проводятся мероприятия по его спасению", - говорится в сообщении.

Сейчас следственным органом СК России выясняются обстоятельства происшествия, в том числе наличие других пассажиров и членов экипажа на борту вертолета, а также цель полета. "По результатам проверки следственным органом будет принято процессуальное решение", - пояснили в пресс- службе.

По данным департамента общественных и внешних связей региона, власти Югры держат ситуацию на контроле.