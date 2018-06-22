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Прокуратура Татарстана начала проверку после взрыва газа в жилом доме в Заинске

Происшествия
22 июня, 19:46 дата обновления: 22 июня, 20:05 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 22, июня. /ТАСС

Взрыв произошел, когда строители натягивали потолок

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КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Прокуратура Татарстана проверит соблюдение требований при эксплуатации газового оборудования после взрыва газового баллона в жилом доме в Заинске, сообщает пресс-служба ведомства.

Взрыв газового баллона в Заинске к юго-востоку от Казани произошел в одной из квартир жилого дома во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. По последним данным, госпитализированы восемь человек.

"Прокуратура Республики Татарстан организовала проверку по факту взрыва в доме 71 на улице Никифорова в Заинске. Предметом проверки станут вопросы соблюдения требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования. На место происшествия с целью координации действий сотрудников правоохранительных органов и служб спасения выехал Заинский городской прокурор Ринат Каримов", - говорится в сообщении.

Власти Татарстана держат на контроле ситуацию, сообщили ТАСС в пресс-службе президента Татарстана. "Муниципальные власти сейчас там работают. Если временное проживание будет нужно, они все это там будут организовывать. Глава района находится на постоянной связи с первым заместителем премьер-министра Рустамом Нигматуллиным, докладывает, как только информация поступает. Президент и премьер-министр проинформированы, тоже держат все на контроле", - сообщил собеседник агентства.

В данный момент власти оказывают пострадавшим первую помощь. "Сейчас там ведутся спасательные и аварийные работы. Будет обследован дом на предмет разрушения конструктивных элементов, причинения ущерба несущим конструкциям, коммуникациям. Будет установлен размер ущерба, потом будет уже приниматься решение [о выделении помощи]", - добавили в пресс-службе.

Пятиэтажный жилой дом в Заинске по улице Никифорова, 71, был построен в 1975 году, площадь всех помещений - 8 тыс. кв. м.

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