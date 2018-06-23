В США разбился военный самолет

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano разбился в пятницу в штате Нью-Мексико примерно в 100 км к северу от авиабазы Холломан, один пилот пострадал и был госпитализирован. Об этом сообщается в заявлении, распространенном представителями базы.

Как следует из сообщения, на борту находился также еще один военнослужащий. Представители базы обещают предоставить "больше информации о нем, когда она будет доступна".

Самолет, совершавший учебный полет, упал рядом с полигоном. В заявлении отмечается, что причина инцидента пока неизвестна, начато расследование.

A-29 Super Tucano производится бразильской компанией Embraer. В 2011 году ВВС США выбрали его для использования в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск. Боевая машина применялась, в частности, в боевых действиях в Афганистане.