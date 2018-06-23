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Комплекс "Струна" доставлен для диагностики дома в Татарстане, где произошел взрыв газа

Происшествия
23 июня, 10:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 23, июня. /ТАСС

На месте трагедии продолжается разбор завалов

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КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Разбор завалов в доме в городе Заинск в Татарстане, где из-за взрыва газа погиб один и пострадали девять человек, шел всю ночь и продолжается в настоящее время.

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На место доставлен мобильный диагностический комплекс "Струна", сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

"Ночью прибыл 50-тонный кран, с его помощью сняли четыре крупногабаритные плиты. На месте работают 70 человек. Разбор завалов продолжается. Доставлен диагностический комплекс "Струна", - сказали в республиканском главке МЧС.

Комплекс "Струна" применяется для получения оперативной оценки уязвимости поврежденных зданий, а также для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации.

"Оценка поврежденных квартир будет проводиться, после того как там будут убраны все опасные элементы. Там многие плиты держатся на честном слове", - сказали в МЧС.

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