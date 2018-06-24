Во время шторма теплоход в Барнауле столкнулся с опорой моста

БАРНАУЛ, 24 июня. /ТАСС/. Барнаульская транспортная прокуратура разбирается в обстоятельствах столкновения плавучего кафе с опорой автомобильного моста через реку Обь во время шторма в субботу. На барже было 120 пассажиров, все они были доставлены в порт, сообщили в воскресенье в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации 23 июня 2018 года плавучее кафе "Барракуда" в составе теплохода и баржи-площадки (принадлежит компании "Барнаульский речной флот" - прим. ТАСС) выполняло прогулочный рейс из порта вверх по течению реки Оби. В черте Барнаула в результате порывов ветра, волн, произошло столкновение судна с опорой автомобильного моста. Баржа со 120 пассажирами самосплавом причалила к противоположному берегу реки, откуда пассажиров доставили в порт теплоходом "Москва" и самоходным паромом "Мурена", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания. Ранее мэрия Барнаула сообщала о 158 пассажирах на борту плавучего кафе - в ведомстве уточнили, что такое количество билетов было продано на рейс, а всего на борту было 120 человек. 15 человек пострадали, шесть из низ были направлены в городскую больницу №1 с ушибами и вывихами.

Сообщалось, что шторм с грозой оставил вечером 23 июня в Барнауле 85 тыс. человек без энергоснабжения, в настоящее время оно восстановлено. Ураган срывал крыши, валил деревья, срывал рекламные конструкции - ущерб еще уточняется. В городе от порыва ветра упал строительный кран - погиб крановщик, СУ СК по Алтайскому краю проводит проверку по этому факту.