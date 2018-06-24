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В Барнауле нашли пропавшего во время урагана ребенка

Происшествия
24 июня, 9:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Как сообщили в СК, восьмилетняя девочка не пострадала

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ТАСС, 24 июня. Восьмилетняя девочка, пропавшая в субботу во время урагана в Барнауле, найдена. Ребенок здоров, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"Установлено местонахождение восьмилетней девочки в городе Барнауле. Ребенок здоров, в настоящее время ее опрашивают следователи. Предварительно установлено, что девочка находилась у своих знакомых", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, девочка ушла до начала урагана в субботу, но домой так и не вернулась. Семья ребенка считается благополучной и ранее ситуаций, когда местонахождение девочки нельзя было установить, не возникало.

Ранее сообщалось, что в Барнауле прошел сильнейший шторм, сорвавший крыши с семи домов, поваливший более 90 деревьев, порыв ветра уронил подъемный кран, в результате чего погиб крановщик. Семь пригородных поселков временно остаются без энергоснабжения и водоснабжения. В Центральном районе города введен режим ЧС.

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