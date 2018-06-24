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В Подмосковье четыре рабочих отравились аммиаком на заводе "Моссельпром"

Происшествия
24 июня, 15:26 дата обновления: 24 июня, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Двое из них умерли, пострадавших доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. На заводе "Моссельпром" в Подмосковье произошло отравление четырех рабочих аммиаком, двое из них умерли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня в селе Константиново Раменского района Московской области на заводе "Моссельпром" пострадали четверо рабочих, двое из которых скончались от отравления аммиаком, еще двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению техники безопасности на производстве.

Следствие также проводит проверку, ход которой взят Раменской городской прокуратурой на контроль.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что рабочие отравились, пытаясь устранить сбой в работе контейнера при обработке курятины.

"По предварительным данным, на предприятии в одном из ангаров во время проведения работ по переработке куриной продукции произошел сбой в работе контейнера, при попытке привести аппарат в работу четверо рабочих потеряли сознание, двое скончались на месте, остальные в крайне тяжелом состоянии доставлены в больницу", - сообщила она.

Сейчас проводится осмотр места происшествия, планируется назначение экспертиз и проведение иных проверочных мероприятий.

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