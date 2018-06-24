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Пожарные ликвидировали возгорание в Воронежском заповеднике

Происшествия
24 июня, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Пострадавших нет

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ТАСС, 24 июня. Пожарные главного управления МЧС по Воронежской области ликвидировали повторное возгорание, произошедшее в воскресенье в Рамонском районе на территории природного биосферного заповедника им. В. М. Пескова. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

"Пожар в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике ликвидирован около 18:00. На месте работали 105 человек и 45 единиц техники, погибших и пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

Сообщение о задымлении в Воронежском государственном природном биосферном заповеднике поступило в субботу днем. Прибывшие пожарные подразделения установили факт возгорания лесной подстилки и ликвидировали два очага площадью 20 и 23 га к 22:00 мск. По уточненным данным, повторный пожар, произошедший на тех же участках 24 июня из-за усиления ветра на территории региона, охватил 24 га.

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