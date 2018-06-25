СК опроверг, что убийство повара в Подмосковье связано с тренировочной базой сборных РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о том, что убийство, совершенное в воскресенье в ресторане в Химках, связано территориально с тренировочной базой российских сборных. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В связи с тем, что ранее в СМИ появилась недостоверная информация о месте совершения убийства, разъясняю: ресторан SportPoint [где произошло ЧП] находится в жилом микрорайоне Новогорск на Олимпийской улице в Химках. Также на территории Московского региона есть учебно-тренировочный центр "Новогорск" - это федеральная база подготовки сборных команд России, в том числе по футболу. Но УТЦ "Новогорск" никакого отношения не имеет к месту преступления", - сообщила Врадий.

В воскресенье в Химках в помещении ресторана Sport Point было обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По подозрению в совершении убийства задержан официант данного заведения, мотивы преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.