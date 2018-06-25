Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК опроверг, что убийство повара в Подмосковье связано с тренировочной базой сборных РФ

Происшествия
25 июня, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

УТЦ "Новогорск" не связан с микрорайоном Новогорск на Олимпийской улице в Химках, где было совершено преступление, подчеркнули в СК

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Следственный комитет опроверг сообщения СМИ о том, что убийство, совершенное в воскресенье в ресторане в Химках, связано территориально с тренировочной базой российских сборных. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"В связи с тем, что ранее в СМИ появилась недостоверная информация о месте совершения убийства, разъясняю: ресторан SportPoint [где произошло ЧП] находится в жилом микрорайоне Новогорск на Олимпийской улице в Химках. Также на территории Московского региона есть учебно-тренировочный центр "Новогорск" - это федеральная база подготовки сборных команд России, в том числе по футболу. Но УТЦ "Новогорск" никакого отношения не имеет к месту преступления", - сообщила Врадий.

В воскресенье в Химках в помещении ресторана Sport Point было обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По подозрению в совершении убийства задержан официант данного заведения, мотивы преступления устанавливаются. Возбуждено уголовное дело.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
3
Онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 Уругвай - Россия
4
В Москве запустили программу лояльности для владельцев карты "Тройка"
5
Садовничий назвал среднюю стоимость обучения в МГУ
6
Скворцова заявила, что пенсионная реформа подразумевает очень бережный переходный период
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости