Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Армении задержан генерал Госслужбы охраны при Службе национальной безопасности

Происшествия
25 июня, 17:28 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 25, июня. /ТАСС

Вачаган Казарян считается одним из самых приближенных людей бывшего президента Армении Сержа Саргсяна

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в понедельник задержали бывшего первого заместителя Государственной службы охраны при СНБ республики, генерала-майора Вачагана Казаряна. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Самсон Галстян.

"Да, я подтверждаю, что Вачаган Казарян задержан сотрудниками СНБ. В ближайшее время пресс-служба распространит информацию", - заявил пресс-секретарь спецслужбы республики.

Ранее СНБ провела обыск в квартире Казаряна, где сотрудники спецслужб нашли около $1,5 млн. Также оперативники провели обыск в джаз-клубе "Янс", которая принадлежит семье Казаряна. В ходе обыска было найдено около $1 млн наличными.

Генерал-майор Вачаган Казарян был освобожден от должности первого заместителя Государственной службы охраны 21 мая. Он считается одним из самых приближенных людей бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Сборная России проиграла уругвайцам и заняла второе место в группе A
3
В Госдуму внесли проект о миграционной амнистии для беженцев с Украины
4
Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости