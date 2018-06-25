СК: взрыв в жилом доме в Татарстане мог произойти из-за утечки бытового газа

КАЗАНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Взрыв в жилом многоквартирном доме в Заинске, из-за которого 22 июня погибли два человека, мог произойти из-за утечки бытового газа. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Республике Татарстан.

"По предварительной версии, хлопок произошел в результате утечки бытового газа. С целью установления причины назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожаро-техническая, трасологическая, газо-техническая и взрыво-технологическая", - говорится в сообщении.

Следователи допрашивают потерпевших, свидетелей, жителей дома, сотрудников ООО "УК ЖКХ г. Заинск" и Заинской РЭГС ООО "Газпром Трансгаз Казань", а также проводят другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.