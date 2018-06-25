Беременная женщина госпитализирована после ДТП с двумя легковушками в Новой Москве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали в аварии с двумя легковыми автомобилями в Новой Москве, после инцидента госпитализирована беременная женщина. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"На 45-м километре Калужского шоссе в районе Красной Пахры столкнулись два легковых автомобиля - KIA Rio и Tayota Venza. В результате аварии пострадали водитель одной из машин и пассажир в другом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение по трем полосам шоссе в сторону области временно перекрыто.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал с места аварии пострадавшую беременную женщину в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада.