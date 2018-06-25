В Подмосковье школьник ранил себя из охотничьего ружья "Сайга"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Подросток в подмосковном Талдоме ранил себя из охотничьего карабина "Сайга". Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, два 15-летних друга, находясь дома у одного из них, нашли в шкафу ключи от сейфа с оружием.

"После чего они начали осматривать находящиеся в нем оружие - карабин "Сайга". Также несовершеннолетние нашли в сейфе патроны и снарядили карабин. Через некоторое время в результате неосторожных действий один из подростков выстрелил себе в ногу", - сообщила Врадий.

Пострадавший госпитализирован. По данному факту начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.