Мужчина на автофургоне протаранил здание крупнейшей газеты Нидерландов

ТАСС, 26 июня. Водитель на белом фургоне врезался во вторник утром в главное здание газеты De Telegraaf в Амстердаме.

Полиция считает, что он сделал это намеренно, сообщает газета на своем сайте.

"Все указывает на то, что это было нападение, - заявил главный редактор De Telegraaf Пауль Янсен. - Но мы не позволим нас запугать".

Транспортное средство протаранило стеклянный фасад здания в 04:00 по местному времени (05:00 мск), после столкновения автомобиль загорелся. В результате инцидента никто не пострадал. Водитель скрылся с места происшествия, ведутся его поиски. При этом газета не сообщает, рассматривает ли полиция версию теракта.

На прошлой неделе, как сообщает газета, из гранатомета было обстреляно здание журнала Panorama, расположенное в нескольких сотнях метров от редакции газеты De Telegraaf. Никто тогда не пострадал. По подозрению в причастности к этому преступлению арестован 41-летний мужчина.