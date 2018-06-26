Жильцов пострадавшего от падения крана дома в Казани эвакуировали

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Жители дома в Казани эвакуированы после падения на него башенного крана, сообщил во вторник журналистам глава Советского района Казани Рустем Гафаров.

При этом, как уточнил ТАСС старший оперативной группы ГУ МЧС по Республике Татарстан Рашит Замалютдинов, здание не отключили от коммуникаций. "Дом не газифицирован, от коммуникаций не отключали", - сказал он. В экстренных службах региона отметили, что в пострадавшей от падения крана новостройке проданы почти все квартиры. Последний этаж высотки был техническим.

По словам Гафарова, сейчас проводится осмотр помещений и эвакуация оставшихся жильцов в первом и втором подъездах (всего в доме пять подъездов - прим. ТАСС). "Мы сейчас обследуем все подъезды - первый, второй - на наличие жителей. Всех пока убираем из первого и второго подъездов. Технические службы пошли, будут смотреть [степень повреждений]", - сказал он.

По словам Гафарова, власти готовы предоставить временное жилье тем, кто в этом нуждается. "Сейчас собираем все вопросы, которые могут быть у жителей. Если им негде жить, будем договариваться с гостиницами", - сказал он.

"Виновная строительная организация будет кран убирать", - добавил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщили о том, что башенный кран упал на не до конца заселенный 18-этажный дом в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил два балкона на 14-м и 15-м этажах, а крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Генеральным подрядчиком строительства объекта, на котором упал кран, является ООО ПСК "Ак Барс Строй".