Обвиняемого в хищении бизнесмена отпустили из СИЗО Петербурга и снова задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Петербурге во вторник выпустил из СИЗО под домашний арест предпринимателя Марка Броновского, обвиняемого в хищении около 430 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС. Спустя несколько часов после этого Броновского снова задержали в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена.

"Он [Броновский] снова задержан по новому делу о мошенничестве. Сейчас у следователей", - сказал адвокат.

Защитник Броновского также отметил, что новое уголовное дело касается мошенничества при строительстве логистического комплекса в Ленинградской области. Другие подробности пока неизвестны. За несколько часов до задержания суд в Петербурге изменил Броновскому меру пресечения на домашний арест, выпустив предпринимателя из-под стражи в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.

По версии следствия, с 2006 по 2014 год обвиняемый бизнесмен Марк Броновский, который имеет гражданство России и США, совместно с адвокатом Александром Шведом, организовал преступное сообщество и совместно с подельниками похитил почти 430 млн рублей из бюджета страны под видом возмещения НДС подконтрольным им коммерческим организациям. Также, считают следователи, участники сообщества совершили пять покушений на хищение бюджетных средств на сумму более 435,3 млн рублей. В целях возмещения причиненного государству ущерба и исполнения взыскания в виде штрафа следствие наложило арест на имущество обвиняемых, в том числе на принадлежащий Броновскому имущественный комплекс, на сумму более 1 млрд рублей.