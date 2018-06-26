Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемого в хищении бизнесмена отпустили из СИЗО Петербурга и снова задержали

Происшествия
26 июня, 23:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 26, июня. /ТАСС

Марк Броновский повторно задержан по новому делу о мошенничестве при строительстве логистического комплекса в Ленинградской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Суд в Петербурге во вторник выпустил из СИЗО под домашний арест предпринимателя Марка Броновского, обвиняемого в хищении около 430 млн рублей из бюджета РФ под видом возмещения НДС. Спустя несколько часов после этого Броновского снова задержали в рамках нового уголовного дела о мошенничестве, сообщил ТАСС адвокат бизнесмена.

"Он [Броновский] снова задержан по новому делу о мошенничестве. Сейчас у следователей", - сказал адвокат.

Защитник Броновского также отметил, что новое уголовное дело касается мошенничества при строительстве логистического комплекса в Ленинградской области. Другие подробности пока неизвестны. За несколько часов до задержания суд в Петербурге изменил Броновскому меру пресечения на домашний арест, выпустив предпринимателя из-под стражи в рамках уголовного дела о хищении бюджетных средств.

По версии следствия, с 2006 по 2014 год обвиняемый бизнесмен Марк Броновский, который имеет гражданство России и США, совместно с адвокатом Александром Шведом, организовал преступное сообщество и совместно с подельниками похитил почти 430 млн рублей из бюджета страны под видом возмещения НДС подконтрольным им коммерческим организациям. Также, считают следователи, участники сообщества совершили пять покушений на хищение бюджетных средств на сумму более 435,3 млн рублей. В целях возмещения причиненного государству ущерба и исполнения взыскания в виде штрафа следствие наложило арест на имущество обвиняемых, в том числе на принадлежащий Броновскому имущественный комплекс, на сумму более 1 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Сборная Аргентины со второго места вышла в 1/8 финала ЧМ-2018 и сыграет с командой Франции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости