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Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья

Происшествия
27 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Министерство экологии и природопользования региона начало расследование по факту образования свалки

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Незаконная свалка бытового мусора загорелась в Раменском районе Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Раменском районе произошел пожар на незаконной свалке бытовых отходов. Подробности выясняются", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья ТАСС сообщили, что ведомство начало расследование по факту образования этой свалки и сейчас устанавливает собственника участка.

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