Незаконная свалка загорелась в Раменском районе Подмосковья

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Незаконная свалка бытового мусора загорелась в Раменском районе Московской области. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В Раменском районе произошел пожар на незаконной свалке бытовых отходов. Подробности выясняются", - уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе министерства экологии и природопользования Подмосковья ТАСС сообщили, что ведомство начало расследование по факту образования этой свалки и сейчас устанавливает собственника участка.