Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд на три месяца продлил арест обвиняемым в хищении экс-чиновникам кабмина Дагестана

Происшествия
27 июня, 20:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ни один из фигурантов дела не согласился с ходатайством о продлении меры пресечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил на три месяца арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице- премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову, обвиняемым по уголовному делу о хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Об этом корр. ТАСС сообщил из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Гамидову, Исаеву, Шахову и Юсуфову до 30 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская. Кроме того, суд продлил до той же даты срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела, заместителю мэра Каспийска Вадиму Ханвердиеву.

Смотрите также

Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников Дагестана. Досье

В ходе судебного заседания следователь попросил продлить арест всем фигурантам на три месяца. "Следствие по делу продлено на три месяца, и не отпали основания для изменения меры пресечения всем фигурантам дела, прошу продлить сроки содержания под стражей всем обвиняемым до 30 сентября", - сказал следователь. Прокурор полностью поддержала это ходатайство. "Считаю его законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", - сказала прокурор.

Ни один из фигурантов дела не согласился с ходатайством о продлении меры пресечения. "Я не согласен с ходатайством следователя", - сказал, в частности, обвиняемый Юсуфов, заверив, что он "никуда не собирается сбегать".

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Гамидов, Исаев, Шахов и Юсуфов были задержаны 5 февраля, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Судом также арестовано имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Болтон шуткой ответил на вопрос о пунктуальности Путина
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
4
Глава управления Росгвардии по Владимирской области подозревается в получении взяток
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
7
В ОБСЕ ничего не знают о человеке, заявившем о причастности к делу Сенцова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости