Суд на три месяца продлил арест обвиняемым в хищении экс-чиновникам кабмина Дагестана

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил на три месяца арест бывшим членам правительства Дагестана: врио премьера Абдусамаду Гамидову, врио вице- премьера Шамилю Исаеву, министру образования Шахабасу Шахову и врио вице-премьера - врио министра экономики Раюдину Юсуфову, обвиняемым по уголовному делу о хищении средств из бюджета республики при реализации соцпрограмм. Об этом корр. ТАСС сообщил из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить арест Гамидову, Исаеву, Шахову и Юсуфову до 30 сентября", - огласила решение судья Елена Ленская. Кроме того, суд продлил до той же даты срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела, заместителю мэра Каспийска Вадиму Ханвердиеву.

В ходе судебного заседания следователь попросил продлить арест всем фигурантам на три месяца. "Следствие по делу продлено на три месяца, и не отпали основания для изменения меры пресечения всем фигурантам дела, прошу продлить сроки содержания под стражей всем обвиняемым до 30 сентября", - сказал следователь. Прокурор полностью поддержала это ходатайство. "Считаю его законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению", - сказала прокурор.

Ни один из фигурантов дела не согласился с ходатайством о продлении меры пресечения. "Я не согласен с ходатайством следователя", - сказал, в частности, обвиняемый Юсуфов, заверив, что он "никуда не собирается сбегать".

Уголовное дело по факту хищения денег, выделенных из бюджета Дагестана для реализации соцпрограмм, ведет Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ. Гамидов, Исаев, Шахов и Юсуфов были задержаны 5 февраля, им предъявлено обвинение в мошенничестве. По данным СК, общая сумма ущерба от их действий превышает 100 млн рублей, никто из фигурантов вину не признает. Судом также арестовано имущество и денежные средства экс-чиновников на сотни миллионов рублей.