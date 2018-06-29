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Олег Навальный вышел из колонии

Происшествия
29 июня, 9:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Он отбывал наказание в колонии № 5 в Орловской области по делу о хищениях средств компании "Ив Роше"

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Олег и Алексей Навальные

Олег и Алексей Навальные

© Анастасия Богдашева/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Олег Навальный, осужденный на 3,5 года лишения свободы по делу о хищении средств компании "Ив Роше", освободился из колонии № 5 в поселке Нарышкино Орловской области, где отбывал наказание, передает корреспондент ТАСС.

Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря 2014 года вынес приговор братьям Навальным по делу о хищениях средств компании "Ив Роше". Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно, Олег - на 3,5 года колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал с Навальных более 4 млн рублей по иску проходящей потерпевшей по делу "Многопрофильной процессинговой компании", а также назначил обоим штраф по 500 тыс. рублей. Позже Мосгорсуд признал приговор законным, сняв с Алексея Навального дополнительное наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей в связи с процессуальными нарушениями.

Олег Навальный неоднократно подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении. Однако они были отклонены судом. В августе 2017 года Орловский областной суд также отказал ему в смягчении наказания.

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