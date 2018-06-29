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Зампреду ульяновского заксобрания предъявлено обвинение в мошенничестве

Происшествия
29 июня, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о его аресте

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместителю председателя Законодательного собрания Ульяновской области Игорю Тихонову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, в ближайшее время Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о его аресте. Об этом ТАСС в пятницу сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Игоря Тихонова, обвиняемого по части 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере") УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Также суд рассмотрит ходатайство о заключении под стражу директора компании "Ульяновскфармация" Ольги Кузнецовой, также обвиняемой в мошенничестве.

Управление ФСБ по Ульяновской области 28 июня провело обыски в Министерстве здравоохранения, семьи и социального благополучия региона. Председатель правительства области Александр Смекалин сообщил, что предметом обыска является соблюдением законности деятельности ведомства в сфере закупок. Согласно информации источника ТАСС, фигуранты дела подозреваются в создании организованной группы, которая способствовала победам на тендерах подконтрольным им компаниям с одновременным завышением цен на поставляемую медицинскую продукцию.

Министр здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашид Абдуллов после обысков был госпитализирован.

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