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В Дагестане 15-летний подросток на Mercedes сбил трех пешеходов

Происшествия
29 июня, 19:56 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 29, июня. /ТАСС

В результате ДТП два человека, в том числе ребенок, скончались, одну женщину госпитализировали

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МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Пятнадцатилетний молодой человек на Mercedes сбил трех человек в городе Хасавюрт в Дагестане. В результате ДТП женщина с внучкой погибли на месте, еще одна женщина госпитализирована с травмами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня в городе Хасавюрт, по предварительным данным, гражданин 2003 года рождения, проживающий в Хасавюрте, управляя автомашиной Mercedes, не справился с управлением и совершил наезд на проходивших по тротуару пешеходов. В результате ДТП гражданка 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения скончались на месте", - сказал представитель ведомства.

По его словам, третий пешеход - гражданка 1955 года рождения - с различными телесными повреждениями доставлена в Центральную городскую больницу Хасавюрта.

"В отношении виновника ДТП на основании собранных материалов будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства. По данным МВД, ДТП произошло на улице Фабричная примерно в 10:30 мск.

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