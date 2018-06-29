В Дагестане 15-летний подросток на Mercedes сбил трех пешеходов

МАХАЧКАЛА, 29 июня. /ТАСС/. Пятнадцатилетний молодой человек на Mercedes сбил трех человек в городе Хасавюрт в Дагестане. В результате ДТП женщина с внучкой погибли на месте, еще одна женщина госпитализирована с травмами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня в городе Хасавюрт, по предварительным данным, гражданин 2003 года рождения, проживающий в Хасавюрте, управляя автомашиной Mercedes, не справился с управлением и совершил наезд на проходивших по тротуару пешеходов. В результате ДТП гражданка 1960 года рождения и ее внучка 2012 года рождения скончались на месте", - сказал представитель ведомства.

По его словам, третий пешеход - гражданка 1955 года рождения - с различными телесными повреждениями доставлена в Центральную городскую больницу Хасавюрта.

"В отношении виновника ДТП на основании собранных материалов будет принято процессуальное решение", - сообщил собеседник агентства. По данным МВД, ДТП произошло на улице Фабричная примерно в 10:30 мск.