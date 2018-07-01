Полиция обвинила граждан Венесуэлы в краже 50 млн рублей у колумбийского певца

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Московские полицейские установили двух граждан Венесуэлы, которые украли у колумбийского певца Хуана Луиса Лондоньо из отеля Four Seasons в центре российской столицы драгоценности и часы на 50 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, отметив, что в настоящее время мужчины покинули территорию России, улетев в Португалию.

"Установлены граждане Боливарианской Республики Венесуэла 1988 и 1987 годов рождения. 15 июня из аэропорта Домодедово рейсом Москва - Лиссабон они улетели в Португалию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, гражданам Венесуэлы заочно предъявлены обвинения в преступлении.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили драгоценности на 50 млн рублей из номера московского отеля Four Seasons, в котором остановился приехавший на чемпионат мира по футболу колумбийский певец Хуан Луис Лондоньо, известный по сценическому имени Малума. Среди украденного были браслеты и ожерелья Cartier, несколько наручных часов Rolex, Hublot, Patek Philippe и Audemars Piguet, а также рюкзак и сумка фирмы Louis Vuitton.

По данным источника, неизвестные представились в отеле гостями певца, получили дубликат электронного ключа от номера и после хищения оттуда имущества скрылись. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").