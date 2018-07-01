В Нефтеюганске из-за аварии на коллекторе на сутки ввели режим ЧС

ТАСС, 1 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен на сутки из-за аварии на коллекторе в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе сообщили, что произошел перелом коллектора. "Утром в воскресенье ввели режим чрезвычайной ситуации на участке аварийных работ и в нескольких районах, попавших под отключение. В понедельник утром планируется с 6:00 [4:00 мск] до 8:00 [6:00 мск] подача холодной и горячей воды, а с 12:00 [10:00 мск] планируется отключение горячей воды в границах микрорайона", - сказали в пресс-службе.

В региональном МЧС отметили, что для жителей был организован подвоз питьевой воды.

"Принято решение привлечь, помимо аварийных бригад, городские организации для откачки стока и подвоза питьевой воды. Привлекают дополнительно пять водовозов, а также три техники для откачки воды", - добавили сотрудники пресс-службы.