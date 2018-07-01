Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нефтеюганске из-за аварии на коллекторе на сутки ввели режим ЧС

Происшествия
1 июля, 23:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Для жителей организовали подвоз питьевой воды

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен на сутки из-за аварии на коллекторе в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

В пресс-службе сообщили, что произошел перелом коллектора. "Утром в воскресенье ввели режим чрезвычайной ситуации на участке аварийных работ и в нескольких районах, попавших под отключение. В понедельник утром планируется с 6:00 [4:00 мск] до 8:00 [6:00 мск] подача холодной и горячей воды, а с 12:00 [10:00 мск] планируется отключение горячей воды в границах микрорайона", - сказали в пресс-службе.

В региональном МЧС отметили, что для жителей был организован подвоз питьевой воды.

"Принято решение привлечь, помимо аварийных бригад, городские организации для откачки стока и подвоза питьевой воды. Привлекают дополнительно пять водовозов, а также три техники для откачки воды", - добавили сотрудники пресс-службы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
3
Сборная России сыграет с командой Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Сборная России сенсационно победила испанцев и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости