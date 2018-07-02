В Перу во время восхождения на пик погибли три альпиниста

ТАСС, 2 июля. Три альпиниста - перуанец, англичанин и словак - погибли в Перу во время восхождения на пик Альпамайо в перуанских Андах. Причиной несчастного случая стал сход лавины, которая накрыла скалолазов на пути к вершине, находящейся на высоте 5,9 тыс. м над уровнем моря, сообщило в воскресенье агентство EFE со ссылкой на данные спасательного подразделения Национальной полиции южноамериканской страны.

Спасатели установили место гибели альпинистов и проводят операцию по транспортировке их тел в муниципию Карас, которая находится у подножия горы.

Альпамайо - одна из самых высоких вершин хребта Кордильера-Бланка в системе перуанских Анд. Пик представляет собой покрытую льдом пирамиду с крутыми склонами.