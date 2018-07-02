Около 40 га посаженных овощей побило градом в Джанкойском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Около 40 га посаженных овощей, по предварительной информации, пострадало на полях Джанкойского района Крыма из-за града, который выпал на выходные, сообщила в понедельник ТАСС глава администрации района Инна Федоренко.

"Град прошел локально, в основном затронул северную часть района. По предварительной информации, пострадало 40 га площадей, занятых под овощные культуры. Пострадало и село Соленое озеро. Там повреждены кровли домов. На месте работает комиссия, выясняем ущерб и количество пострадавших домовладений", - сказала собеседница агентства.

По словам главы администрации Нижнегорского района Сергея Гришко, в этом районе полуострова от града пострадали фруктовые сады. "Общая площадь пока выясняется, работает комиссия администрации, выезжает по заявкам руководителей хозяйств, будем подсчитывать ущерб. Думаю, что, скорее всего, завтра какие-то цифры будут", - сказал он.

По словам очевидцев, сильный дождь и град шли около 30-40 минут. "Градины были размером примерно 3-4 см. У нас на огороде побило все баклажаны, кабачки и помидоры", - рассказал ТАСС житель села Днепровка Джанкойского района.

По информации пользователей соцсетей, от града пострадали и автомобили, в которых были побиты стекла. В тоже время, по предварительным данным, в органы власти автовладельцы и владельцы приусадебных участков пока не обращались.

Ранее сообщалось, что на территории полуострова региональное МЧС объявило штормовое предупреждение на период с 30 июня по 2 июля. На минувших выходных град также выпал на Кубани и Ставрополье, там также пострадали сельхозугодия.