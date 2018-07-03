Глава бюро медико-социальной экспертизы Дагестана подозревается в получении взяток

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Руководитель ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан" Минтруда России Магомед Махачев подозревается в получении взяток на сумму 52 млн рублей за незаконное установление гражданам инвалидности, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы прокуратуры республики.

"В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Установлено, что с 2014 года по апрель 2018 года за незаконное установление работниками бюро инвалидностей гражданам он систематически получал взятки путем перечисления денежных средств на банковские карты его гражданской супруги. Общая сумма взяток составила около 52 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В конце мая в отношении Махачева и ряда его подчиненных были возбуждены уголовные дела. В зависимости от роли их обвинили по ч. 3 ст. 210 ("Создание преступного сообщества с использованием служебного положения"), ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе"), ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой"), ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). В доме Махачева был проведен обыск, сам чиновник скрылся от правоохранительных органов. Позднее были задержаны трое заместителей Махачева.