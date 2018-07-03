Прокуратура выявила в зоопарке под Белгородом отсутствие замков на клетках с животными

ТАСС, 3 июля. Сотрудники прокуратуры после проверки Староосколького зоопарка под Белгородом обнаружили отсутствие запирающих устройств и ограждений в вольерах с дикими животными, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства. По результатам проверки в отношении директора зоопарка возбуждено уголовное дело.

"В отношении директора Старооскольского зоопарка возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Основаниями возбуждения уголовного дела послужили результаты проверки, в ходе которой выявлен ряд нарушений", - отметили в пресс-службе.

В частности, как уточнили в ведомстве, в вольерах зоопарка, где содержатся дикие животные, во время проверки отсутствовали запирающие устройства. К клеткам с бурым медведем, жирафом, обезьянами и другими дикими животными имелся свободный доступ - они не имели ограждений, не были отделены барьерами и рвами. Нарушения правил безопасности привели к тому, что один из посетителей зоопарка был травмирован верблюдом весной 2018 года.