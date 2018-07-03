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Полицейские задержали мошенников, похищавших деньги у VIP-клиента Сбербанка в Петербурге

Происшествия
3 июля, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Общая сумма украденных средств составила 40 млн рублей

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© Татьяна Силина/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в хищении денег со счетов VIP-клиента Сбербанка в Петербурге. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемые в мошенничестве задержаны в Петербурге и Нижнем Новгороде. Сумма ущерба составила 40 млн рублей.

"Следствием установлено, что в мае 2017 года группа лиц совершила противоправные действия, направленные на хищение денежных средств со счета VIP-клиента коммерческой организации. Подозреваемая, представившись владельцем вклада, по подложным документам обратилась в отделение банка с целью перевода денежных средств и оформления сберегательных сертификатов с их дальнейшим обналичиванием. В результате незаконных действий, в том числе, сотрудников банка, в двух отделениях злоумышленниками, с целью хищения денежных средств, были предъявлены к оплате сберегательные сертификаты на общую сумму 40 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Одна из подозреваемых заключена под стражу.

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