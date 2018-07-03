Виктория Скрипаль снова подаст документы на визу в Великобританию в конце июля

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль намерена вновь подать документы на визу в Великобританию в конце июля, сообщила она во вторник ТАСС.

Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории Скрипаль в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения пострадавшей в Солсбери двоюродной сестры, гражданки России Юлии Скрипаль.

"Я до сих пор не могу связаться с Юлией. Я намерена подавать на визу, скорее всего, в конце июля", - сказала она.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы было разработано в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.