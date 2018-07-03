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Бывший богатейший человек Бразилии приговорен к 30 годам тюрьмы по делу о коррупции

Происшествия
3 июля, 17:53 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 3, июля. /ТАСС

Бизнесмена Эйке Батисту обвиняют в том, что он дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро

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Эйке Батиста

Эйке Батиста

© AP Photo/Felipe Dana

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 июля. /ТАСС/. Предприниматель Эйке Батиста, который несколько лет назад считался самым богатым человеком Бразилии, был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции и отмывании денег. Как сообщил во вторник телеканал Globo, соответствующий вердикт вынес судья Марселу Бретас.

Суд согласился с версией обвинения, согласно которой бизнесмен дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу, арестованному в ноябре 2016 года по подозрению в коррупции. Экс-чиновник также был признан виновным по этому делу и получил 22 года и восемь месяцев тюрьмы. Защита предпринимателя уже сообщила, что намерена обжаловать приговор.

Батиста был задержан в конце января 2017 года. Ордер на арест предпринимателя был выдан в рамках операции "Эффективность". Она является частью спецоперации "Автомойка", цель которой - расследование масштабных хищений в государственной нефтегазовой компании Petrobras. С февраля 2017 года бывший миллиардер находится под домашним арестом в своем двухэтажном особняке с бассейном, расположенном возле Ботанического сада в Рио-де-Жанейро.

По данным журнала Forbes, в 2011 году Батиста занимал восьмую строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Тогда же его состояние было признано самым большим в Бразилии. Интересы бизнес-империи, созданной южноамериканским предпринимателем, распространялись на нефтедобычу, горнорудное дело, порты, логистику и гостиничную индустрию. Однако в 2013 году Батиста потерял более 90% своего состояния и был исключен из списка Forbes.

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